Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов в интервью сетевому изданиюподелился мыслями об интриге в чемпионате России.

- Ещё первый круг не закончился, впереди второй. 19 игр до конца чемпионата, рано ещё говорить о чемпионстве. Ясно, что «Зенит» сильнее всех, и, наверное, будет чемпионам, но я думаю, что каждая команда будет стремиться у него отобрать очки.

- Видите ли вы того, кто сможет бороться с «Зенитом» за чемпионство?

- Я считаю, что, глядя на футбол, которые показывают команды… Я думаю, что «Спартак». Да, невзирая на то, что проиграл очный матч.

- Вам не кажется, что в нижней части турнирной таблице борьба будет поинтереснее?

- «Урал» победил у «Локомотива», и москвичи просели. Непонятно, что с командой происходит… Сейчас если команда Ганчаренко обыграет «Химки», то сможет выбраться ненамного из зоны вылета. Конечно, у «Торпедо» слишком плачевная ситуация, но немного укрепились.