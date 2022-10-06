Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Зените» подтвердили, что планируют продлить контракт с Кузяевым

06 Октября 2022 • 13:45 Комментировать
Факел
...
Зенит
08.10 14:00

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил намерение питерского клуба продлить контракт с полузащитником команды Далером Кузяевым.

«Зенит» предложит Кузяеву новый контракт? Да. Это вопрос из разряда «Будет ли «Манчестер Сити» пытаться продлевать контракт с Холанном?» — цитирует Медведева «Sport24».

Действующее соглашение 29-летнего полузащитника с «сине-бело-голубыми» рассчитано до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 9 миллионов евро.

Напомним, что ранее Кузяев также выступал за «Ахмат» и нижнекамский «Нефтехимик».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Далер Кузяев Александр Медведев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФАКЕЛ ЗЕНИТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Октября
15:17 · Россия. Премьер-лига
Карпин оштрафован по итогам матча с «Зенитом»
15:12 · Россия. Первая лига
В «Балтике» прокомментировали новость о том, что Гогричиани избил девушку
15:08 · Россия. Премьер-лига
​Красную карточку Ненахова аннулировали
15:08 · Россия. Премьер-лига
Мостовой считает, что «Спартак» продлит победную серию в матче с «Крыльями Советов»
14:30 · Россия. Премьер-лига
Баженов считает, что Сафонов давно перерос уровень РПЛ
14:27 · ФНЛ-2. Группа 3. Подгруппа 1
Агент Сафонов: «Рыжиков возглавил тамбовский «Спартак» официально
14:17 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Оренбурга» Марин: «Я стараюсь проявлять себя в каждом матче, чтобы на меня обратил внимание «Зенит»
14:06 · Россия. Премьер-лига
Семак: Матч с «Факелом» будет непростым
14:01 · Россия. Премьер-лига
Марин: «Когда я был маленький, в АПЛ играл Аршавин, вот его я знал»
13:45 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» подтвердили, что планируют продлить контракт с Кузяевым
13:37 · Россия. Премьер-лига
Анохин вошёл в состав комитета РФС по маркетингу
13:32 · Россия. Премьер-лига
Ледяхов считает, что Абаскаль работает лучше, чем Ваноли и Витория
13:11 · Россия. Премьер-лига
Лепёхин: «Преждевременно называть «Зенит» чемпионом»
13:05 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «Соболев — самый яркий центральный нападающий РПЛ»
12:34 · Россия. Премьер-лига
Бушманов: «У Ваноли и Витории были другие условия по сравнению с Абаскалем»
Все новости
Рекомендуем