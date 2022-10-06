В «Зените» подтвердили, что планируют продлить контракт с Кузяевым

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил намерение питерского клуба продлить контракт с полузащитником команды Далером Кузяевым.

«Зенит» предложит Кузяеву новый контракт? Да. Это вопрос из разряда «Будет ли «Манчестер Сити» пытаться продлевать контракт с Холанном?» — цитирует Медведева «Sport24».

Действующее соглашение 29-летнего полузащитника с «сине-бело-голубыми» рассчитано до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 9 миллионов евро.

Напомним, что ранее Кузяев также выступал за «Ахмат» и нижнекамский «Нефтехимик».