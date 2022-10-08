Семак: Не думаю, что у «Зенита» спад

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о возможном спаде своей команды.

«Можно ли говорить о каком-то спаде? Не думаю. Была хорошая победа над «Ростовом». Сегодня выездной матч, который мы тоже хорошо играли», — приводит слова Семака официальный сайт санкт-петербургского клуба.

Наставник заявил, что качеством игры своей команды на таком поле в матче с «Факелом» он остался доволен, но в футболе невозможно всегда одерживать победы.

«Зенит» сыграл вничью в рамках матча 12-го тура Российской премьер-лиги с воронежским «Факелом», встреча завершилась со счетом 1:1.

«Сине-бело-голубые» продолжают лидировать в РПЛ, набрав 30 очков.