Кирьяков: «В футболе всё возможно, но не настолько, чтобы прервать сегодня гегемонию «Зенита»

Главный тренер «Ленинградца» Сергей Кирьяков поделился мнением о том, сможет ли кто-то составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство в РПЛ.

«Вряд ли. Конечно, в футболе все возможно, но не настолько, чтобы прервать сегодня гегемонию «Зенита». Я думаю, что поражение от «Спартака» в матче Кубка России - всего лишь исключение», — цитирует Кирьякова Rusfootball.

Эксперт заявил, что конкуренты выглядят беспомощно в матчах против «Зенита». Санкт-петербургский клуб уже имеет хороший отрыв от преследователей в турнирной таблице, добавил тренер.

«Сине-бело-голубые» лидирует в РПЛ, набрав 29 очков после 11-ти туров. На второй строчке расположился ЦСКА (23), а замыкает тройку «Ростов» (22).