Лепёхин: «Думаю, имела место недооценка»

В матче двенадцатого тура чемпионата российской Премьер-лиги питерский «Зенит» не сумел переиграть воронежский «Факел», матч, прошедший в Воронеже, завершился со счетом 1:1. Бывший защитник «Зенита» Константин Лепехин удивлен исходом поединка, так как питерский клуб редко теряет очки.

- Конечно, такой результат очень удивляет, поскольку «Зенит», безусловно, был фаворитом этой встречи. Недооценка - Это первое, что приходит в голову, когда нет нужного результата в казалось бы очевидных матчах, - цитирует слова Лепёхина Rusfootball.info.

В тринадцатом туре российского чемпионата Премьер-лиги «Зенит» сыграет в гостях с «Пари НН».