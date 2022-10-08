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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лепёхин: «Думаю, имела место недооценка»

08 Октября 2022 • 18:57 Комментировать
Факел
1:1
Зенит
окончен

В матче двенадцатого тура чемпионата российской Премьер-лиги питерский «Зенит» не сумел переиграть воронежский «Факел», матч, прошедший в Воронеже, завершился со счетом 1:1. Бывший защитник «Зенита» Константин Лепехин удивлен исходом поединка, так как питерский клуб редко теряет очки.

- Конечно, такой результат очень удивляет, поскольку «Зенит», безусловно, был фаворитом этой встречи. Недооценка - Это первое, что приходит в голову, когда нет нужного результата в казалось бы очевидных матчах, - цитирует слова Лепёхина Rusfootball.info.

В тринадцатом туре российского чемпионата Премьер-лиги «Зенит» сыграет в гостях с «Пари НН».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Факел Константин Лепёхин
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