Черевченко: До зимней паузы у «Зенита» конкурентов нет

Экс-наставник «Химок» Игорь Черевченко высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ.

«Пока «Зенит» сильнее всех. До перерыва уже ясно, что «сине-бело-голубые» сильнее, что нет конкурентов, а зимой будут приобретения», — приводит слова Черевченко Vprognoze.

Эксперт надеется, что интрига все же вернется в чемпионскую гонку, а вот в нижней части турнирной таблицы интрига есть всегда во всех лигах, но здесь тоже необходимо будет смотреть, как команды подойдут к весеннему отрезку.

После 11-ти туров «Зенит» лидирует в Российской премьер-лиге, имея в своем активе 29 очков. Санкт-петербургский клуб опережает ЦСКА (2) на 6 баллов, а «Ростов» (3) – на 7.