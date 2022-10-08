Радченко — о ничьей с «Факелом»: «Такими матчами «Зенит» оставляет интригу в РПЛ»

Тренер академии «Зенита» Дмитрий Радченко высказался после матча 12-го тура РПЛ между «сине-бело-голубыми» и «Факелом» (1:1).

«Такими матчами «Зенит» оставляет интригу в чемпионате, ведь если бы петербуржцы собирали все очки, отрыв был бы уже большой», — приводит слова Радченко «РБ Спорт».

Специалист заявил, что у «Зенита» есть проблема, которую никак не удается решить — команда теряет свои очки там, где терять не должна.

Санкт-петербургский клуб продолжает лидировать в чемпионате России, имея в своем активе 30 набранных очков.

В следующем туре «Зенит» сыграет с «Пари НН» 16 октября.