Колосков: «Смотреть все игры РПЛ — потеря времени»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о зрелищности чемпионата России.

Колосков считает, что РПЛ стало смотреть неинтересно, так как между командами существует огромная разница в классе.

«Смотреть все игры РПЛ неинтересно — потеря времени. Просто вопиющее количество технического брака, неумелость и тактическая необразованность!» — приводит слова Колоскова «Чемпионат».

Вместе с тем Колосков выделил такие команды, как «Зенит», ЦСКА «Ростов» «Спартак» и «Крылья Советов», которые по мнению эксперта, играют красиво и комбинационно.

После 11 сыгранных туров в текущем розыгрыше РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Зенит», набравший 29 очков. Следом идут ЦСКА, «Ростов» и «Спартак. «Крылья Советов» же располагаются на 11-й строчке.