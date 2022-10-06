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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колосков: «Смотреть все игры РПЛ — потеря времени»

06 Октября 2022 • 11:54 Комментировать
Факел
...
Зенит
08.10 14:00

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о зрелищности чемпионата России.

Колосков считает, что РПЛ стало смотреть неинтересно, так как между командами существует огромная разница в классе.

«Смотреть все игры РПЛ неинтересно — потеря времени. Просто вопиющее количество технического брака, неумелость и тактическая необразованность!» — приводит слова Колоскова «Чемпионат».

Вместе с тем Колосков выделил такие команды, как «Зенит», ЦСКА «Ростов» «Спартак» и «Крылья Советов», которые по мнению эксперта, играют красиво и комбинационно.

После 11 сыгранных туров в текущем розыгрыше РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Зенит», набравший 29 очков. Следом идут ЦСКА, «Ростов» и «Спартак. «Крылья Советов» же располагаются на 11-й строчке.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Зенит Крылья Советов Ростов Вячеслав Колосков РПЛ
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