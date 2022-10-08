«Факел» забил быстрый гол в ворота «Зенита»

В первом субботнем матче 12-го тура Премьер-лиги «Факел» принимает «Зенит». Уже на 12-й минуте был забит первый гол в этом противостоянии. После подачи углового Георгий Гонгадзе удачно сыграл в воздухе и с центра штрафной площади переправил мяч в правую часть ворот противника. «Факел» повел в счете (1:0).

Если команда из Воронежа удержит победный счет, то сможет покинуть зону стыковых матчей и выйдет на 10-е место. Лидерству «Зенита» пока ничто не угрожает, коллектив Сергея Семака на шесть очков опережают идущий вторым ЦСКА.

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