Игрок «Факела»: «Ничья с «Зенитом» для нас как победа»

В матче 12-го тура Российской премьер-лиги воронежский «Факел» на своем поле принимал петербургский «Зенит». Встреча завершилась со счетом 1:1. Своими впечатлениями от матча поделился хавбек хозяев Ираклий Квеквескири.

«Это самый сильный соперник из тех, с кем мы играли. Для нас ничья - это как победа. Очень рады, что отобрали два очка у действующих чемпионов», - приводит слова футболиста «Матч ТВ».

Несмотря на потерю очков, петербургский коллектив продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице Премьер-лиги. Что касается «Факела», то воронежская команда с десятью набранными очками располагается на 13-м месте.