Стрепетов: «Лидерам «Зенита» не хватило исполнительского мастерства в матче с «Факелом»

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов высказался после матча 12-го тура РПЛ между «сине-бело-голубыми» и «Факелом».

«У зенитовцев не увидел легкости, не было «заряженности». Они попытались выиграть на классе – не получилось. Лидерам «Зенита» не хватило исполнительского мастерства», — приводит слова Стрепетова «РБ Спорт».

Эксперт добавил, «Зенит» пропустил быстрый гол со стандарта, хотя отмечалось, что «Факел» очень хорош на этих стандартах, здесь нужно задавать вопросы тренерского штабу санкт-петербургского клуба.

«Сине-бело-голубые» не смогли одолеть «Факел», встреча завершилась со счетом 1:1.