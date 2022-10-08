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Семак — о потенциальных новичках «Зенита»: На защитников «Факела» можно обратить внимание

08 Октября 2022 • 18:18 Комментировать (1)
Факел
1:1
Зенит
окончен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о возможном усилении состава игроками «Факела».

«Если смотреть сегодняшний матч, можно на защитников обратить внимание. Атаки сегодня было мало, только стандарты какие-то», — приводит слова Семака официальный сайт «сине-бело-голубых».

Специалист отметил, что игроки «Факела» всегда стараются выкладываться на все сто процентов, хотя игровые качества тяжело оценить после этого матча, но за всеми идет наблюдение.

«Зенит» не смог одолеть воронежский клуб в рамках матча 12-го тура Российской премьер-лиги, встреча завершилась ничейным результатом 1:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Факел Сергей Семак
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Комментарии (1)
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Cruyff
08 Октября 2022 в 18:43
конечно например Божин играл как лев чего не скажешь о Родригао, который передвигается как балерина на поле да и сам Ловрен в защите уже частенько косячит
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