Николсон считает, что Месси помог ему забить за «Спартак»

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон прокомментировал свой гол в матче 11-го тура РПЛ против «Пари НН» (2:1). Напомним, что для ямайского форварда этот мяч стал первым в нынешнем сезоне за «красно-белых».

Футболист признался, что отличиться ему помог факт нахождения на одном поле с нападающим «ПСЖ» Лионелем Месси в недавней товарищеской встрече сборных Ямайки и Аргентины, которая завершилась победой южноамериканской команды со счётом 3:0.

«Для меня было чем-то особенным оказаться на поле вместе с ним, это повод для гордости. В детстве я смотрел на Месси по телевизору. Может, нахождение на поле одновременно с ним ввернуло мне уверенности и помогло отличиться в сегодняшнем матче», — приводит слова Николсона пресс-служба «Спартака».

В текущем сезоне 25-летний Николсон провёл в составе московской команды 10 матчей, отметившись в них одним голом и одной результативной передачей.