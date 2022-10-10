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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ежов — о матче со «Спартаком»: «Нельзя столько голов пропускать»

10 Октября 2022 • 14:32 Комментировать
Спартак Москва
5:2
Крылья Советов
окончен

Нападающий «Крыльев Советов» Роман Ежов высказался после крупного поражения от «Спартака».

«Игра вроде бы получалась, даже шла на встречных курсах. Не получилось сыграть надежнее в обороне: пять пропущенных мячей — очень много. Нельзя столько голов пропускать», — цитирует Ежова «Чемпионат».

Футболист в шуточной форме заявил, что, наверное, нужно забивать по пять голов, чтобы побеждать.

Ежов добавил, что почувствовал небольшой спазм, поэтому не смог продолжить игру, но хочется надеяться, что повреждение несерьезное.

«Крылья Советов» проиграли «Спартаку» в матче 12-го тура чемпионата России со счетом 2:5.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов Роман Ежов
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