​Умяров: «Соболев круче Холанна»

Александра Соболева стали называть «русским Холанном». Форвард «Спартака» забивает не так много, как его коллега из «Манчестер Сити», но так же стабильно - Соболев отличался в каждом из шести своих последних матчей.

После победы над «Крыльями Советов» (5:2) журналисты задали полузащитнику Наилю Умярову вопрос о том, кто круче – Александр Соболев или Эрлинг Холанн.

«Конечно, Соболев», - ответил Умяров.

«Спартак» на текущую минуту располагается на второй строчке в турнирной таблице Премьер-лиги России. Следующим соперником «красно-белых» в чемпионате будет ЦСКА. Дерби пройдёт 16 октября.