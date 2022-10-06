Игорь Федотов — о назначении Казарцева на игру «Спартак» - «Крылья Советов»: Жду весёлый матч

Бывший арбитр Игорь Федотов отреагировал на назначение Василия Казарцева на игру 12-го тура РПЛ «Спартак» - «Крылья Советов».

«Что я думаю о назначении Казарцева на матч «Спартака»? Думаю, уже сейчас «Спартак» может потеть и готовить сухие штанишки. Казарцев — вообще неадекватный человек в плане судейства», — заявил Федотов «РБ Спорту».

По мнению эксперта, из-за ситуации в прошлом туре в матче «Крыльев Советов» с «Краснодаром», арбитр будет делать все для того, чтобы снова не допустить ошибку в сторону самарского клуба.

«Спартак» примет «Крылья» на своем поле 9 октября, начало игры запланировано на 14:00 по московскому времени.