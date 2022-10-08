Агент Бальде рассказал, когда придёт мотивировка решения по отстранению игрока

Агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы нападающего «Спартака» Кейта Бальде, рассказал о ситуации с дисквалификацией игрока. Напомним, новичок «красно-белых» был отстранен от футбола до 5 декабря за нарушение допинг-контроля во времена выступления за «Кальяри».

«На следующей неделе нам пришлют мотивировку решения по отстранению Бальде. Однако, это действительно ненормально — ждать так долго», — приводит слова Пасторелло Sport 24. Агент заявил, что считает Италию великой страной, но в ней очень много проблем.

27-летний Бальде подписал трехлетний контракт со «Спартаком» в конце минувшего лета. До отстранения он успел дебютировать за столичный клуб, проведя на поле 38 минут в игре с «Зенитом», но не отметился результативными действиями.