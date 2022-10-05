​Орлов: «Вдруг Промес получит травму, что тогда будет со «Спартаком»?

Известный комментатор и болельщик «Зенита» Геннадий Орлов считает, что у «Спартака» могут возникнуть проблемы в случае потери форварда Куинси Промеса.

На текущий момент «Спартак» занимает четвёртое место в таблице чемпионата России. В одиннадцати прошедших турах Куинси Промес записал на свой счёт девять голов.

У Орлова спросили, является ли сегодняшний «Спартак» самым сильным с чемпионского 2017 года.

«Похоже, что да. Но подождите - давайте посмотрим на дистанции. А вдруг Промес получит травму, что тогда будет со «Спартаком»? Когда игра в атаке держится на одном человеке - это не очень хорошо», - ответил Орлов, чьи слова приводит sport24.

По словам Орлова, «Спартаку» нужно усиливать состав в зимнее трансферное окно.