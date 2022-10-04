Рианчо назвал игроков «Спартака», которые переросли уровень РПЛ

Экс-тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо ответил на вопрос, кто был лучшим игроком «красно-белых» под его руководством.

«Назову двоих: Зобнин и Игнатов. Это настоящие профессионалы, которые переросли как уровень «Спартака», так и РПЛ», — цитирует слова Рианчо Sport 24.

По мнению специалиста, в России есть много игроков топ-уровня, но нет таких футболистов, которых можно считать одними из лучших в мире.

В текущем сезоне Роман Зобнин принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых забил два мяча и записал на свой счет две голевые передачи.

Михаил Игнатов забил один гол и сделал два ассиста в 10 матчах с учетом всех турниров этого сезона.