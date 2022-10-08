Кински — о пропущенном голе от болельщика «Спартака»: «В этот момент я хотел поймать мяч, но решил остаться на месте»

Бывший вратарь «Сатурна» и сборной Чехии Антони Кински вспомнил необычный эпизод, который произошёл в матче против «Спартака», когда на поле выбежал болельщик и пробил пенальти. Эта игра состоялась в 2009 году.

«Я хорошо помню тот матч в Раменском. Я стоял уже на линии ворот, готовился к удару Алекса, но вдруг появился болельщик «Спартака». В этот момент я хотел поймать мяч, но решил остаться на месте и сконцентрироваться на ударе от Алекса. Так получилось, что в тот день я пропустил и от болельщика «Спартака», и от Алекса», — приводит слова Кински Metaratings.

Также чешский голкипер рассказал, что этот эпизод несколько раз припоминал ему сын, которому показали видео в школе.

Кински выступал за «Сатурн» в период с 2004 по 2010 год. Всего в составе команды из Раменского футболист провёл 200 матчей, пропустив в них 202 гола и 77 раз сохранив свои ворота в неприкосновенности.