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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бейл — о матче со «Спартаком»: «Мы очень плохо сыграли в обороне»

10 Октября 2022 • 19:29 Комментировать
Спартак Москва
5:2
Крылья Советов
окончен

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл прокомментировал поражение от «Спартака».

«Почему «Спартак» так уверенно победил «Крылья Советов»? Мы очень плохо сыграли в обороне, не реализовали все свои моменты, а они забили целых пять мячей нам», — приводит слова Бейла «Спорт-Экспресс».

Насчет момента с ударом по ноге Георгия Джикии игрок заявил, что не знает правил, но, по его мнению, если был зафиксирован офсайд, то никаких карточек быть не должно.

«Крылья Советов» потерпели сокрушительное поражение от «Спартака» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги со счетом 2:5. В следующем туре самарский клуб сыграет с «Пари НН».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов Георгий Джикия Гленн Бейл
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