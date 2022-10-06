Ледяхов: «Это лучший сезон Соболева в «Спартаке»

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев забил уже четыре гола в первой трети российского чемпионата, и многие считают, что он проводит лучший сезон в своей карьере в московском клубе.

В частности, такое мнение выразил другой бывший бомбардир московского «Спартака» - блиставший в его составе в первой половине 90-х годов Игорь Ледяхов. Он прокомментировал свои впечатления.

- В этом году у него залетают все моменты, какие он имеет. Я думаю, что в этом году он прекрасно себя показывает, и это можно назвать его лучшим сезоном в составе «Спартака», учитывая, что прошла только треть чемпионата, - цитирует Ледяхова Betonmobile.ru.