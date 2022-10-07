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В «Спартаке» прокомментировали ситуацию с контрактом Селихова

07 Октября 2022 • 16:01 Комментировать
Спартак Москва
...
Крылья Советов
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09.10 14:00

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о текущей ситуации с контрактом вратаря команды Александра Селихова.

Напомним, действующее соглашение 28-летнего голкипера с «красно-белыми» истекает в конце декабря нынешнего года.

«Ход переговоров мы не комментируем, деталей не раскрываем. О результате будет объявлено официально, когда придёт время», — цитирует Зеленова Metaratings.

В текущем сезоне Селихов провёл в составе «Спартака» девять матчей, пропустив в них девять голов и три раза сохранив свои ворота в неприкосновенности. Цвета московской команды футболист защищает с начала 2017 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Селихов
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СПАРТАК МОСКВА КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
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