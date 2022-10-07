В «Спартаке» прокомментировали ситуацию с контрактом Селихова

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о текущей ситуации с контрактом вратаря команды Александра Селихова.

Напомним, действующее соглашение 28-летнего голкипера с «красно-белыми» истекает в конце декабря нынешнего года.

«Ход переговоров мы не комментируем, деталей не раскрываем. О результате будет объявлено официально, когда придёт время», — цитирует Зеленова Metaratings.

В текущем сезоне Селихов провёл в составе «Спартака» девять матчей, пропустив в них девять голов и три раза сохранив свои ворота в неприкосновенности. Цвета московской команды футболист защищает с начала 2017 года.