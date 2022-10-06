Бушманов: «У Ваноли и Витории были другие условия по сравнению с Абаскалем»

Бывший игрок столичного «Спартака» Евгений Бушманов сравнил текущего наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля с предшественниками.

«Абаскаль хорошо проявляет себя в «Спартаке». Лучше ли он работает, чем два предыдущих специалиста? Витория и Ваноли – разные тренеры, и у них были другие условия», – заявил Бушманов в интервью «РБ Спорт».

По его словам, смотреть на игру «красно-белых» при молодом испанце стало куда интереснее, а игроки получают удовольствие от футбола. Бушманов считает, что при Абаскале клуб ждут значимые победы.

В рамках чемпионата «Спартак» набрал 22 очка после 11 туров и идёт на четвёртом месте. В группе Фонбет Кубка России самый титулованный коллектив страны имеет стопроцентный показатель после трёх проведённых игр.