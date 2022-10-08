Спиридонов: «Спартак» не выглядит командой, которая может спокойно победить «Крылья»

Волейболист и болельщик столичного «Спартака» Алексей Спиридонов высказался о предстоящем поединке между «народной командой» и самарскими «Крыльями Советов» в рамках 12-го тура Премьер-лиги.

«У «Спартака» могут быть проблемы с любой командой. Пока для меня «Спартак» не выглядит командой, которая может спокойно победить «Крылья», - передает слова Спиридонова издание «Спорт-экспресс».

Встреча пройдет в Москве на «Открытие Банк Арене» завтра, 9 октября. Начало – 14:00 по местному времени.

«Спартак» после 11 туров идет на четвертом месте в Премьер-лиге, а «Крылья Советов» занимают 11-ю позицию.