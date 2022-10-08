Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Спиридонов: «Спартак» не выглядит командой, которая может спокойно победить «Крылья»

08 Октября 2022 • 11:51 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
Крылья Советов
1 1.60 X 4.20 2 5.30
09.10 14:00

Волейболист и болельщик столичного «Спартака» Алексей Спиридонов высказался о предстоящем поединке между «народной командой» и самарскими «Крыльями Советов» в рамках 12-го тура Премьер-лиги.

«У «Спартака» могут быть проблемы с любой командой. Пока для меня «Спартак» не выглядит командой, которая может спокойно победить «Крылья», - передает слова Спиридонова издание «Спорт-экспресс».

Встреча пройдет в Москве на «Открытие Банк Арене» завтра, 9 октября. Начало – 14:00 по местному времени.

«Спартак» после 11 туров идет на четвертом месте в Премьер-лиге, а «Крылья Советов» занимают 11-ю позицию.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов Алексей Спиридонов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
rac531
08 Октября 2022 в 13:18
КАВАЗАШВИЛИ
«На том подъеме, на котором играют красно-белые сейчас, долго продержаться просто невозможно.
Когда у тебя в команде очень техничные ребята — это одно, а когда пытаешься продержаться на каком-то духе — ничего не получится.» БОМБАРДИР 02.09.2022

ГУРЦКАЯ
«Квинси уже кайфарик, которому за 30 лет, от которого отрезана Европа. ЦСКА берёт молодых, которым надо двигаться, а у «Спартака» Промес и Мозес, которые закончили в Европе. Если они будут вторыми, то это будет несправедливо.» ЧЕМПИОНАТ 3.10.2022
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
08.10.22 в 14:00
Факел Факел
Зенит Зенит
8.20 5.80 1.34
Видео
08.10.22 в 16:30
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Динамо Москва Динамо Москва
2.38 3.55 2.95
Видео
08.10.22 в 19:00
Сочи Сочи
Локомотив Москва Локомотив Москва
1.71 4.10 4.70
Видео
09.10.22 в 14:00
Спартак Москва Спартак Москва
Крылья Советов Крылья Советов
1.55 4.50 5.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Октября
13:30 · Россия. Премьер-лига
«Факел» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
13:26 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Малком и Клаудиньо - усиление для сборной России, только нас отстранили от турниров»
13:19 · Россия. Премьер-лига
Юран — о возможном выступлении Малкома и Клаудиньо за сборную России: «Мы не можем найти 20 человек и воспитать их?»
13:12 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «С удовольствием посмотрел бы на Малкома и Клаудиньо в сборной России»
13:04 · Россия. Премьер-лига
Хомуха: «ЦСКА по силам бросить перчатку «Зениту»
12:57 · Россия. Премьер-лига
Клаудиньо, Малком и Кассьерра - в старте «Зенита» на матч с «Факелом»
12:50 · Россия. Премьер-лига
Вилков назвал трёх лучших арбитров РПЛ
12:44 · Россия. Премьер-лига
Гранат назвал фаворита дерби ЦСКА - «Динамо»
12:04 · Россия. Премьер-лига
Хомуха считает, что Йоканович несёт ответственность за результаты «Динамо»
11:52 · Россия. Премьер-лига
В «Лацио» опровергли информацию об интересе к Сазонову
11:51 · Россия. Премьер-лига
Спиридонов: «Спартак» не выглядит командой, которая может спокойно победить «Крылья» 1
11:45 · Россия. Премьер-лига
Бубнов спрогнозировал результат матча «Спартак» - «Крылья Советов»
11:28 · Россия. Премьер-лига
«Лацио» проявляет интерес к защитнику «Динамо» Сазонову
11:24 · Россия. Премьер-лига
Юран: «Есть варианты в РПЛ, скоро всё станет понятно»
10:58 · Россия. Премьер-лига
Прогноз на дерби ЦСКА - «Динамо» от Титова
Все новости
Рекомендуем