Спиридонов: «Спартак» не выглядит командой, которая может спокойно победить «Крылья»

Волейболист и болельщик столичного «Спартака» Алексей Спиридонов высказался о предстоящем поединке между «народной командой» и самарскими «Крыльями Советов» в рамках 12-го тура Премьер-лиги.
«У «Спартака» могут быть проблемы с любой командой. Пока для меня «Спартак» не выглядит командой, которая может спокойно победить «Крылья», - передает слова Спиридонова издание «Спорт-экспресс».
Встреча пройдет в Москве на «Открытие Банк Арене» завтра, 9 октября. Начало – 14:00 по местному времени.
«Спартак» после 11 туров идет на четвертом месте в Премьер-лиге, а «Крылья Советов» занимают 11-ю позицию.
«На том подъеме, на котором играют красно-белые сейчас, долго продержаться просто невозможно.
Когда у тебя в команде очень техничные ребята — это одно, а когда пытаешься продержаться на каком-то духе — ничего не получится.» БОМБАРДИР 02.09.2022
ГУРЦКАЯ
«Квинси уже кайфарик, которому за 30 лет, от которого отрезана Европа. ЦСКА берёт молодых, которым надо двигаться, а у «Спартака» Промес и Мозес, которые закончили в Европе. Если они будут вторыми, то это будет несправедливо.» ЧЕМПИОНАТ 3.10.2022
Бан пользователя