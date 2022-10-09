Матч «Спартак» - «Крылья Советов» становится самым результативным в 12-м туре Премьер-лиги. «Красно-белые» пропустили первыми после голевой контратаки с ударом Романа Ежова, но на перерыв ушли при равном счете, когда забил Куинси Промес. После перерыва Александр Соболев оформил дубль, а Амер Рахманович забил за «Крылья».

На 73-й минуте московский «Спартак» получил право на штрафной удар, Куинси Промес навесил в борьбу, и Руслан Литвинов головой переправил мяч в пустую часть ворот Ивана Ломаева.

Счет стал 4:2, «красно-белые» могут одержать третью победу подряд и выйти на второе место.