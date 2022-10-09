Зиньковский заявил, что «Крылья Советов» не будут вести борьбу за выживание

Нападающий «Спартака» Антон Зиньковский высказался о положении «Крыльев Советов» в текущем сезоне.

«Нет ли у меня ощущения, что «Крылья Советов» в этом году будут бороться за выживание? Нет. Матч тяжелый вышел. Прошлый матч они должны были выиграть, если бы гол засчитали», — передает слова Зиньковского Sport 24.

Футболист отметил, что «Крылья» хорошо играли со «Спартаком» до третьего пропущенного гола, их проблема только в наборе очков.

«Красно-белые» разгромили самарский клуб в рамках матча 12-го тура Российской премьер-лиги со счетом 5:2. Зиньковский провел на поле 31 минуту и записал на свой счет результативную передачу.