Баженов назвал условие, при котором «Спартак» сможет побороться за попадание в призовую тройку

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов после победы московской команды в матче 11-го тура РПЛ над «Пари НН» (2:1) высказался о чемпионской гонке в текущем розыгрыше российского чемпионата.

По мнению футболиста, «красно-белые» обязаны бороться за попадание в лидирующую тройку по итогам нынешнего сезона.

«Состав уже наигран, уже все друг к другу привыкли, но главное, чтобы люди не выпадали. Тут сразу видно, если кто-то выпадает, тот же Мозес, к примеру, то у «Спартака» проблемы. Если Мозес залечится ко второй части сезона, то должны занимать второе или третье место», — приводит слова Баженова «Спорт-Экспресс».

После 11 туров «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 22 очка. Свой следующий матч подопечные Гильермо Абаскаля проведут 9 октября против «Крыльев Советов». Начало встречи запланирована на 14:00 по московскому времени.