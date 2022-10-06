Мостовой прокомментировал назначение Казарцева на встречу «Спартак» - «Крылья Советов»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на назначение арбитра Василия Казарцева на матч между «красно-белыми» и «Крыльями Советов».

«Не стоит придавать значение прошлому Казарцева. У нас судьи живые люди — все ошибаются. Да, кто-то ошибается больше, кто-то меньше», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

По мнению эксперта, ошибок судей при VAR стало еще больше, раньше арбитр ошибался пару раз за матч, а сейчас по пять раз смотрят повторы и все равно принимают неверные решения.

Проблема заключается в том, что судьи не разбираются в сути игры, хотя и знают все правила, подытожил Мостовой.