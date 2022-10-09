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Мостовой – о волевой победе «Спартака» над «Крыльями Советов»: «Спартаковский дух» никуда не деть» эксклюзив

09 Октября 2022 • 16:36 Комментировать (1)
Спартак Москва
5:2
Крылья Советов
окончен

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал волевую победу «красно-белых» над «Крыльями Советов» (5:2) в матче 12-го тура РПЛ.

«Скорее всего, «Спартак» и дух команды никуда не деть. Я слышал, что Абаскаль что-то сделал… Я ещё в начале чемпионата сказал, что, когда ты приходишь в готовую команду, там надо не испортить только ничего. Все футболисты были и в прошлом сезоне.

«Спартак» в прошлом сезоне Кубок выиграл впервые за 17 лет! С другим тренером он вышел с первого места в Лиге Европы, а Абаскаль пока ничего не выиграл, и я не знаю, выиграет ли», - сказал Мостовой.

«Спартак» набрал 25 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. В 13-м туре команда на выезде проведёт матч против ЦСКА.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов Александр Мостовой РПЛ
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Комментарии (1)
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ингерман
09 Октября 2022 в 16:59
ай ну дык опяц судейка памог.. впрочем до зды кто чемп вазьмец.. гумно завоняц раньше.. )))
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