Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал волевую победу «красно-белых» над «Крыльями Советов» (5:2) в матче 12-го тура РПЛ.

«Скорее всего, «Спартак» и дух команды никуда не деть. Я слышал, что Абаскаль что-то сделал… Я ещё в начале чемпионата сказал, что, когда ты приходишь в готовую команду, там надо не испортить только ничего. Все футболисты были и в прошлом сезоне.

«Спартак» в прошлом сезоне Кубок выиграл впервые за 17 лет! С другим тренером он вышел с первого места в Лиге Европы, а Абаскаль пока ничего не выиграл, и я не знаю, выиграет ли», - сказал Мостовой.

«Спартак» набрал 25 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. В 13-м туре команда на выезде проведёт матч против ЦСКА.