Червиченко: «Соболев «русский» Холланн? Хорошая шутка»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на сравнение Александра Соболева с Эрлингом Холанном.

«Спасибо, посмешили меня. Соболев «русский» Холланн? Хорошая шутка. Чтобы о таком говорить, он должен забивать в двух матчах подряд из трех», — приводит слова Червиченко «РБ Спорт». По мнению эксперта, у Соболева и Холанна нет ничего общего.

«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги со счетом 5:2. Соболев отметился дублем в этой встрече. Таким образом, он продлил свою голевую серию до семи игр подряд.

На счету 25-летнего нападающего в текущем сезоне 8 голов и 5 результативных передач в 15 матчах с учетом всех турниров.