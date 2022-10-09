Червиченко: «Соболев «русский» Холланн? Хорошая шутка»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на сравнение Александра Соболева с Эрлингом Холанном.
«Спасибо, посмешили меня. Соболев «русский» Холланн? Хорошая шутка. Чтобы о таком говорить, он должен забивать в двух матчах подряд из трех», — приводит слова Червиченко «РБ Спорт». По мнению эксперта, у Соболева и Холанна нет ничего общего.
«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги со счетом 5:2. Соболев отметился дублем в этой встрече. Таким образом, он продлил свою голевую серию до семи игр подряд.
На счету 25-летнего нападающего в текущем сезоне 8 голов и 5 результативных передач в 15 матчах с учетом всех турниров.
«Ваноли— это очередное звено в цепи идиотских решений.» Ну какой Ваноли? Почему всё время ищут каких-то помощников, какой-то суррогат? Я не знаю, откуда у «Спартака» такая любовь к этим недожаренным котлетам вместо смачного, дорогого стейка.»
ЧЕРВИЧЕНКО об АБАСКАЛЕ
«Не понимаю, чем обусловлен этот выбор. Возможно, в фамилии есть правильная буква, может, причёска красивая или в хороший день родился. Как я понимаю, как футболист он никто, а как тренер всего лишь полгода работал на серьёзном уровне. Не знаю, кто это»
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