​Камоцци верит в чемпионство «Спартака»

Франко Камоцци, который в своё время был советником теперь уже бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, верит в чемпионство команды.

«Спартак» - команда с мускулами. Их чемпионство вполне возможно», - сказал Камоцци, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

На текущий момент «Спартак» занимает в турнирной таблице Премьер-лиги России второе место. От лидирующего «Зенита» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на пять зачётных баллов.

В последний раз «Спартак» становился чемпионом России в сезоне 2016/2017. Тогда с командой работал итальянский тренер Массимо Каррера.