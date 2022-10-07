Бояринцев считает, что «Спартак» может крупно обыграть «Крылья Советов»

В двенадцатом туре российского чемпионата Премьер-лиги московскому «Спартаку» предстоит сразиться с самарскими «Крыльями Советов». Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев считает, что в условиях яркой атакующей игры, которую часть демонстрирует «Спартак», есть все шансы увидеть много голов - и большую часть из них в воротах «Крыльев».

- Думаю, что «Спартак» в этом матче имеет больше шансов на победу. Если группа атаки поймает кураж, то красно‑белые могут забить больше двух мячей и крупно выиграть, - заявил Бояринцев в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Спартак» и «Крылья Советов» сразятся между собой в воскресенье, 9 октября.