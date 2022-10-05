Ширко считает, что «Спартак» должен быть в топ-5 чемпионата России

Шестикратный чемпион России и обладатель Кубка страны в составе московского «Спартака» Александр Ширко поделился своим мнением относительно шансов «красно-белых» на чемпионство.

«Видно, что молодые ребята прибавляют. Понятно, что команда строится не за один день и не за один сезон», - цитирует бывшего игрока национальной сборной «Матч ТВ».

Ширко сказал о том, что футбол в исполнении столичного клуба стал веселее, футболисты полностью отдаются игре на поле во время матчей, и отметил, что за происходящим иногда любопытно наблюдать.

Бывший нападающий считает, что московская команда способна претендовать на место в пятёрке сильнейших чемпионата страны по итогам сезона.