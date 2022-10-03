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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис — о Николсоне: «Если у него есть яйца, пускай покажет их кому-нибудь»

03 Октября 2022 • 15:08 Комментировать
Спартак Москва
...
Крылья Советов
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09.10 14:00

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал слова нападающего «Спартака» Шамара Николсона, ранее заявившего, что у «красно-белых» есть яйца для того, чтобы выиграть чемпионат России.

По мнению Канчельскиса, для того, чтобы делать такие заявления, ямайский форвард должен сначала что-нибудь выиграть.  

«У «Спартака» есть такая манера — много говорить. Если у него есть яйца, пускай покажет их кому-нибудь. Человек приезжает, не зная не менталитета, ничего, и начинает делать такие громкие заявления. Пускай сначала что-то выиграет, а потом уже будет говорить про свои яйца. Яйца в магазине продаются, не проблема», — цитирует Канчельскиса Metaratings.

Напомним, Николсон перешёл в «Спартак» минувшей зимой из бельгийского «Шарлеруа». Всего в составе московской команды 25-летний форвард провёл 26 матчей, забив в них девять голов и отдав три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Канчельскис Шамар Николсон
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