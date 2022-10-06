Бояринцев: Я не сомневаюсь, что Соболев может заиграть в Европе

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев поделился мнением об игре нападающего «красно-белых» Александра Соболева.

«Нападающий, который выступает за команду с большими амбициями, должен забивать мячи. Хочется пожелать Александру, чтобы он забивал столько же, сколько и Холанн», — приводит слова Бояринцева «РБ Спорт».

Эксперт считает, что Соболев выделяется в РПЛ, но для того, чтобы оценить его уровень в Европе, нужно посмотреть на его игру в сборной и в еврокубках. Нет сомнений, что форвард сможет показать себя в европейском клубе, но не стоит спешить с переходом, добавил Бояринцев.

В нынешнем сезоне на счету 25-летнего Соболева 6 мячей и 5 голевых передач в 14 матчах с учетом всех турниров.