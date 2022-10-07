Червиченко предостерёг «Спартак»

В двенадцатом туре российского чемпионата Премьер-лиги московскому «Спартаку» предстоит сразиться с самарскими «Крыльями Советов». Своим мнением о предстоящем матче поделился Андрей Червиченко - бывший президент «Спартака». Он считает красно-белых фаворитом, но предупредил о том, что самарцы могут создать «Спартаку» неприятности.

- «Спартак» по-прежнему хорош в играх со слабыми командами и сейчас кажется фаворитом матча с «Крыльями», которые выглядят не так ярко, как полгода назад. Но самарцы могут огрызнуться и отобрать очки у спартаковцев, если те расслабятся, - цитирует Червиченко издание «Известия».

«Спартак» и «Крылья Советов» сразятся между собой в воскресенье, 9 октября.