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«Спартак» забил «Крыльям Советов» в третий раз, и гол, наконец-то, засчитали

09 Октября 2022 • 15:00 Комментировать
Спартак Москва
5:2
Крылья Советов
окончен

На «Открытие Банк Арене» завершился первый тайм матча 12-го тура Премьер-лиги между «Спартаком» и «Крыльями Советов». «Красно-белые» пропустили на седьмой минуте после молниеносной контратаки соперника и ответили на это сразу тремя голами в ворота самарцев. Тем не менее, ВАР отменил результативные удары Куинси Промеса и Георгия Джикии. К времени первого тайма арбитр добавил сразу шесть минут, и в эти мгновения «Спартак» забил мяч по правилам. Даниил Денисов получил мяч на правом краю штрафной площади, головой отыграл на Куинси Промеса, который сходу отправил мяч за ленточку. Голкипер Иван Ломаев среагировал, но все же не выручился.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов Куинси Промес
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