По информации Metaratings.ru, руководство столичного «Спартака» намерено продлить контракт с вратарём Александром Селиховым.

Сообщается, что вести переговоры со стороной голкипера будут генеральный директор Евгений Мележиков и новый спортивный директор Пол Эшуорт. Отмечается, что боссы московского коллектива удовлетворены уровнем игры Селихова, поэтому готовы продлить соглашение вратаря. Напомним, что контракт со стражем ворот истекает уже в декабре текущего года.

Александр переехал в столицу России из «Амкара» перед стартом сезона 2017/2018. В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги на счету вратаря девять игр.