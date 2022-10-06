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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Руководство «Спартака» хочет продлить контракт с Селиховым слухи

06 Октября 2022 • 22:38 Комментировать
Спартак Москва
...
Крылья Советов
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09.10 14:00

По информации Metaratings.ru, руководство столичного «Спартака» намерено продлить контракт с вратарём Александром Селиховым.

Сообщается, что вести переговоры со стороной голкипера будут генеральный директор Евгений Мележиков и новый спортивный директор Пол Эшуорт. Отмечается, что боссы московского коллектива удовлетворены уровнем игры Селихова, поэтому готовы продлить соглашение вратаря. Напомним, что контракт со стражем ворот истекает уже в декабре текущего года.

Александр переехал в столицу России из «Амкара» перед стартом сезона 2017/2018. В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги на счету вратаря девять игр.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Селихов
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СПАРТАК МОСКВА КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
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