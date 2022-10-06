Кечинов оценил игру «Спартака» при Абаскале

Бывший игрок столичного «Спартака» Валерий Кечинов высказался о стиле «красно-белых» под руководством Гильермо Абаскаля.

«Игра «Спартака» при Абаскале стала намного зрелищнее, появился рисунок игры. Уже понятно, за счет чего команда хочет добиваться результата. Абаскаль молодец, но рано еще говорить, что он – лучший иностранный тренер. Нужно добиться результата, а потом уже так говорить», – заявил экс-футболист «Спартака» в интервью «РБ Спорт».

По словам Кечинова, Абаскаль привнёс в игру «красно-белых» организованность, что делает разницу на фоне прошлых наставников московской команды. С таким футболом, по мнению Валерия, «Спартак» может навязать борьбу «Зениту» за золотые медали уже в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.

На данный момент «красно-белые» находятся на четвёртой строчке, а отставание от лидирующего клуба из Северной столицы составляет семь баллов после 11 туров.

