Зиньковский — о матче с «Крыльями Советов»: Провели хорошие замены и перевернули игру

Нападающий «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал победу над «Крыльями Советов».

«Тяжелая игра — особенно первый тайм. Хорошо, что забили перед перерывом, а после, наверное, было больше сил», — передает слова Зиньковского «Чемпионат».

Футболист отметил, что были проведены хорошие замены, и больше моментов было создано «красно-белыми» во второй половине встречи.

«Спартак» крупно обыграл «Крылья Советов» в рамках матча 12-го тура Российской премьер-лиги со счетом 5:2. Этот результат позволил столичному клубу забраться на вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков.