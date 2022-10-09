Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что не удивлён победе «красно-белых» над «Крыльями Советов» (5:2) в 12-м туре РПЛ.

«Я прогнозировал, что «Спартак» победит «Крылья Советов» - 3:1. У самарцев проблемы-то видны на поверхности. У них задача играть и продавать. Там ведь нет задачи, чтоб попасть в топ-5, например.

С ними можно поработать, но нет такой задачи. Все шумят «Крылья», «Крылья», а в таблицу смотришь, они на 10-м месте. «Спартак» забирает свои очки, ничего удивительного», — сказал Мостовой.

Благодаря победе над «Крыльями Советов» «Спартак» набрал 25 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет пять очков.

В 13-м туре команда Гильермо Абаскаля на «ВЭБ Арене» в Москве проведёт выездной матч против ЦСКА.