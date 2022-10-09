Баженов рассказал, что нужно «Спартаку» для победы над «Крыльями Советов»

Экс-форвард столичного «Спартака» Никита Баженов высказался касательно предстоящего поединка «красно-белых» против самарских «Крыльев Советов» в 12-м туре Российской премьер-лиги.

«Крылья» - неплохая команда, но «Спартак» на голову сильнее. «Крылья» не будут играть в оборонительный футбол. Думаю, будет весело. Если «Спартак» покажет 90-95% своей силы, то победит», - передает слова Баженова Metaratings.ru.

Матч «Спартака» против «Крыльев Советов» состоится сегодня, 9 октября, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по местному времени. В турнирной таблице Премьер-лиги «красно-белые» занимают четвертое место, а самарцы располагаются на 11-й строчке.