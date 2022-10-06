Камоцци считает Промеса одним из лучших легионеров «Спартака» в истории «Спартака»

Бывший работник столичного «Спартака» Франко Камоцци высказался о лидере «красно-белых» Куинси Промесе.

«Конечно, я согласен с теми, кто говорит, что Куинси Промес — один из лучших легионеров «Спартака» за всю историю. Его статистика говорит сама за себя. Промес уже доказал, что он — часть «Спартака», очень ценный игрок для команды», — заявил экс-помощник Леонида Федуна в интервью изданию «РБ Спорт».

Куинси отлично начал текущий розыгрыш Российской премьер-лиги. После 11 туров нидерландец возглавляет гонку бомбардиров с девятью голами. Клуб Промеса находится на четвёртой строчке в таблице чемпионата.

