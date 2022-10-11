Рыбус: «У «Спартака» получалось вообще всё в матче с «Крыльями Советов»

Польский защитник «Спартака» Мацей Рыбус во время интервью корреспонденту «Спорт-экспресса» высказался о недавней крупной победе над самарскими «Крыльями Советов» в матче 12-го тура Премьер-лиги. «Красно-белые» выиграли на своем поле со счетом 5:2.

«Отлично сыграли против «Крыльев», набрали уверенные три очка! Заслуженно победили. В этом матче получалось вообще все», - высказался легионер.

По итогам 13 туров чемпионата России «народная команда» набрала 25 баллов и занимает третье место в турнирной таблице. Следующий матч спартаковцы проведут против ЦСКА на стадионе «ВЭБ Арена». Игра состоится в воскресенье, 16 октября.