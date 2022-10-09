Зотов — о моменте с Джикией: Если бы не офсайд, то получил бы красную

Защитник «Крыльев Советов» Георгий Зотов высказался о моменте с Георгием Джикией в матче 12-го тура со «Спартаком».

«Что касается эпизода с возможной красной карточкой, был стандарт — мяч полетел на дальнюю после рикошета. Я пытался его выбить, но попал в ногу соперника», — передает слова Зотова «Чемпионат».

Футболист признался, что если бы в этом не эпизоде не был бы зафиксирован офсайд, то, наверное, он получил бы красную карточку.

«Крылья Советов» проиграли «Спартаку» со счетом 2:5. Самарский клуб остался на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ, а «красно-белые» поднялись на 2-е место.