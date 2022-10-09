Появились подробности потасовки в перерыве матча «Спартака»

В воскресенье «Спартак» на своём поле разгромил «Крылья Советов» со счётом 5:2. В перерыве матча произошла потасовка с участием представителей клубов. Как удалось выяснить «Матч ТВ», арбитр Василий Казарцев в перерыве показал четыре жёлтые карточки. Со стороны «Спартака» были предупреждены Артём Ребров (технический координатор) и Владимир Слишкович (тренер). Со стороны «Крыльев Советов» карточки получили Сергей Корниленко (спортивный директор) и Сергей Булатов (старший тренер).

За счёт набора трёх очков «Спартак» как минимум до воскресного вечера поднялся на второе место в турнирной таблице.