Экс-советник Федуна: «Чемпионская гонка в России ещё не завершена»

Франко Камоцци, который являлся советником экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге.

«Чемпионская гонка в России еще не завершена. Все еще возможно», - передает слова Камоцци «РБ Спорт».

По итогам 11 туров лидером соревнований является петербургский «Зенит», набравший 29 баллов. Второе место занимает ЦСКА с 23 очками. Далее расположились «Ростов» и «Спартак», на счету которых по 22 балла.

В ближайшем матче Премьер-лиги «Спартак» встретится с самарскими «Крыльями Советов» на своем стадионе «Открытие Банк Арена».