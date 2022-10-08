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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-советник Федуна: «Чемпионская гонка в России ещё не завершена»

08 Октября 2022 • 07:37 Комментировать
Спартак Москва
...
Крылья Советов
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09.10 14:00

Франко Камоцци, который являлся советником экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге.

«Чемпионская гонка в России еще не завершена. Все еще возможно», - передает слова Камоцци «РБ Спорт».

По итогам 11 туров лидером соревнований является петербургский «Зенит», набравший 29 баллов. Второе место занимает ЦСКА с 23 очками. Далее расположились «Ростов» и «Спартак», на счету которых по 22 балла.

В ближайшем матче Премьер-лиги «Спартак» встретится с самарскими «Крыльями Советов» на своем стадионе «Открытие Банк Арена».

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