Кавазашвили: «Не думаю, что Казарцев сумасшедший»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на назначение арбитра Василия Казарцева на матч «красно-белых» с «Крыльями Советов».

«Не думаю, что Казарцев сумасшедший, чтобы позволить себе вольность в матче «Спартака», который он будет судить, а после получить двойку и новое отстранение», — цитирует слова Кавазашвили «Чемпионат».

Эксперт считает, что любой арбитр может допустить ошибку, но никто не будет действовать против себя, «убить» ЦСКА, «Зенит», «Спартак», «Краснодар», «Локомотив» или «Динамо» невозможно без последствий.

Встреча между «красно-белыми» и «Крыльями» состоится 9 октября, начало игры запланировано на 14:00 по московскому времени.