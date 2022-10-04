Иванов отреагировал на критику со стороны Заремы Салиховой

Российский арбитр Сергей Иванов рассказал о своём отношении к критике со стороны Заремы Салиховой, супруги бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна.

«Она молодец, делает свой продукт. Опять же мы с ней не знакомы, но сомневаюсь, что она ненавидит арбитра Иванова. Думаю, всё это она говорит для того, чтобы вызвать какую-то реакцию. Если ей это интересно, то почему нет?», — цитирует Иванова «Матч ТВ».

Напомним, 22 августа Федун покинул «Спартак», проработав в московском клубе 18 лет. Во времена его правления «красно-белые» выиграли чемпионат России, а также Кубок и Суперкубок страны.

После 11 проведённых матчей в нынешнем сезоне РПЛ «Спартак» набрал 22 очка и расположился на четвёртой строчке турнирной таблицы. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет семь баллов.