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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Иванов отреагировал на критику со стороны Заремы Салиховой

04 Октября 2022 • 13:19 Комментировать
Спартак Москва
...
Крылья Советов
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09.10 14:00

Российский арбитр Сергей Иванов рассказал о своём отношении к критике со стороны Заремы Салиховой, супруги бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна.

«Она молодец, делает свой продукт. Опять же мы с ней не знакомы, но сомневаюсь, что она ненавидит арбитра Иванова. Думаю, всё это она говорит для того, чтобы вызвать какую-то реакцию. Если ей это интересно, то почему нет?», — цитирует Иванова «Матч ТВ».

Напомним, 22 августа Федун покинул «Спартак», проработав в московском клубе 18 лет. Во времена его правления «красно-белые» выиграли чемпионат России, а также Кубок и Суперкубок страны.

После 11 проведённых матчей в нынешнем сезоне РПЛ «Спартак» набрал 22 очка и расположился на четвёртой строчке турнирной таблицы. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет семь баллов.   

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сергей Иванов Зарема Салихова
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